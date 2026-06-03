X5 сохранила прогноз роста выручки на 2026 год на уровне 12–16%
X5 Group не корректирует прогноз по росту выручки по итогам 2026 года, оставляя его в диапазоне 12–16%, сообщила журналистам президент компании Екатерина Лобачева. Компания также не планирует активных действий по монетизации казначейского пакета акций (9,7% уставного капитала) при текущей конъюнктуре рынка, передает «Интерфакс».
«Мы изучаем и следим. Но конкретного решения пока нет, мы смотрим на конъюнктуру рынка – пока она не предполагает каких-то активных действий», – пояснила Лобачева.
Казначейский пакет появился после редомициляции X5 в рамках закона об экономически значимых организациях. Ритейлер впервые заговорил о возможной продаже бумаг в ноябре 2025 года, допустив три варианта: использование акций в M&A-сделках, прямую продажу или выпуск облигаций, погашаемых акциями. Сделку планируется закрыть в течение трех лет.
Чистая прибыль X5 по итогам первого квартала сократилась на 27,6% до 13,285 млрд руб., несмотря на рост выручки на 11,3% в годовом выражении – до 1,19 трлн руб. По итогам 2025 года выручка X5 достигла 4,642 трлн руб., увеличившись на 18,8%. В мае совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию.