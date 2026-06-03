X5 сохранила прогноз роста выручки на 2026 год на уровне 12–16%

Чистая прибыль X5 по итогам первого квартала сократилась на 27,6% до 13,285 млрд руб., несмотря на рост выручки на 11,3% в годовом выражении – до 1,19 трлн руб. По итогам 2025 года выручка X5 достигла 4,642 трлн руб., увеличившись на 18,8%. В мае совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию.