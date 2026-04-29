X5 нарастила выручку по МСФО за I квартал на 11,3%

Ведомости

Группа X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») по итогам I квартала 2026 г. увеличила выручку по МСФО на 11,3% в годовом выражении до 1,19 трлн руб. Об этом сообщается в отчетности компании.

Рост показателя связан с увеличением сопоставимых продаж на 6,1% и расширением торговых площадей на 8%, говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась на 27,6% и составила 13,285 млрд руб. против 18,351 млрд руб. годом ранее. EBITDA выросла на 24,9% до 62,4 млрд руб., скорректированный показатель достиг 64,3 млрд руб.

Дополнительную поддержку финансовым результатам оказало улучшение валовой рентабельности, которая увеличилась до 24,1% за счет более выгодных условий с поставщиками и снижения потерь товаров. Выручка онлайн-направления выросла на 26,6% до 89,7 млрд руб.

Операционная прибыль выросла на 31,2%, рентабельность по EBITDA достигла 5,2%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 1,17х. Общий долг достиг 406,7 млрд руб., чистый долг – 335,5 млрд руб.

В марте X5 опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО по результатам 2025 г. За прошлый год ритейлер увеличил выручку на 18,8% до 4,64 трлн руб. Чистая прибыль до применения МСФО снизилась на 13,9% и составила 94,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA (до применения МСФО) увеличилась на 11,4% и достигла 285,5 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 0,4 п. п. до 6,1%.

