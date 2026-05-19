Совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года

Ведомости

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 245 руб. на одну акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 7 июля. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка будет произведена не позднее 21 июля, а другим держателям акций – не позднее 11 августа.

В марте X5 опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО по результатам 2025 г. За прошлый год ритейлер увеличил выручку на 18,8% до 4,64 трлн руб. Чистая прибыль до применения МСФО снизилась на 13,9% и составила 94,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA (до применения МСФО) увеличилась на 11,4% и достигла 285,5 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 0,4 п. п. до 6,1%.

По итогам I квартала 2026 г. группа увеличила выручку по МСФО на 11,3% в годовом выражении до 1,19 трлн руб. Рост показателя связан с увеличением сопоставимых продаж на 6,1% и расширением торговых площадей на 8%. При этом чистая прибыль снизилась на 27,6% и составила 13,285 млрд руб. против 18,351 млрд руб. годом ранее.

