Индекс ОФЗ снизился до 111,28 пункта
Индекс государственных облигаций (RGBI) снизился до 111,28 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс ОФЗ стал меньше на 0,86% к закрытию. Минимальное значение за день – 111,22 п. С начала месяца показатель снизился на 1,93%, а с начала года – на 5,79%.
15 июля Минфин РФ сообщил, что аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 признан несостоявшимся. Причина состоит в том, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Аукцион должен был пройти 15 июля.
Минфин РФ сообщал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.