Цена акций ВТБ достигла абсолютного минимума
Акции ВТБ опустились ниже 60 руб. за штуку и в моменте достигли нового абсолютного минимума в 59,58 руб.
По состоянию на 11:00 мск ценные бумаги ВТБ торгуются по 59,89 руб. Снижение составило 2,60% к закрытию предыдущего дня.
На закрытие торгов 15 июля цена акций ВТБ составила 61,60 руб., оборот торгов достиг 7,51 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 24,7%.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за два месяца 2026 г. снизилась на 11,2% относительно такого же периода прошлого года и составила 68,8 млрд руб. Возврат на капитал группы за указанный период сократился на 240 базисных пунктов (б. п.) в годовом отношении и достиг 15,4%. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 5,1% до 207,8 млрд руб.
Чистые процентные доходы увеличились на 335,1% и достигли 128,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,5% против 0,6% годом ранее. Чистые комиссионные доходы упали на 4,5% до 48,3 млрд руб. Расходы на создание резервов возросли на 9,5% до 28,8 млрд руб.
25 февраля ВТБ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы снизилась на 8,9% по сравнению с 2024 г. и составила 502,1 млрд руб. Возврат на капитал сократился до 18,3% с 22,9% в предыдущем году. За прошлый год чистые процентные доходы на фоне жесткой денежно-кредитной политики упали на 11% до 433,6 млрд руб. За счет снижения ставок в IV квартале эта часть дохода выросла в 2,5 раза до 165,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год увеличились на 14,2% до 307,1 млрд руб.