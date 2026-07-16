Акции «Газпрома» обновили исторический минимум
Акции ПАО «Газпром» в моменте опустились до 83,98 руб. за штуку, обновив исторический минимум с октября 2008 г. Снижение составило 5,04% с закрытия.
По состоянию на 13:17 мск акции выросли до 85,59 руб. Разница с закрытием составила -3,22%.
На закрытие торгов 15 июля цена бумаг «Газпрома» составила 89,40 руб., оборот торгов достиг 9,10 млрд руб. За год акции «Газпрома» упали на 31,1%.
Максимальная цена акций была зафиксирована в мае 2008 г. – 369,50 руб. Близкое значение было достигнуто на торгах в сентябре 2021 г. – 264,53 руб.
Индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,67% и составил 2 051,18. Индекс РТС снизился на 2,77% и составил 829,75.