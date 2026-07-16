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Главная / Инвестиции /

Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Ведомости

Акции ПАО «Газпром» в моменте опустились до 83,98 руб. за штуку, обновив исторический минимум с октября 2008 г. Снижение составило 5,04% с закрытия.

По состоянию на 13:17 мск акции выросли до 85,59 руб. Разница с закрытием составила -3,22%.

На закрытие торгов 15 июля цена бумаг «Газпрома» составила 89,40 руб., оборот торгов достиг 9,10 млрд руб. За год акции «Газпрома» упали на 31,1%.

Максимальная цена акций была зафиксирована в мае 2008 г. – 369,50 руб. Близкое значение было достигнуто на торгах в сентябре 2021 г. – 264,53 руб.

Индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,67% и составил 2 051,18. Индекс РТС снизился на 2,77% и составил 829,75.

Эксперты из «Сберинвестиций» сообщали, что инвесторы стали активнее покупать акции в июле. Наибольший интерес они проявили к акциям «Сбера», ВТБ, «Газпрома», МТС, «Роснефти», «Лукойла», Х5, «Транснефти» и «ИнтерРАО».

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