Акции VK упали на 7% после удаления приложений из Google Play
Акции холдинга VK упали более чем на 7% к закрытию предыдущего дня на фоне новости про удаление приложений из магазина приложений Google Play.
По состоянию на 13:37 мск акции торгуются по 130 руб. Падение составило 7,28% к закрытию. Минимальная цена за день – 129,20 руб.
На закрытие торгов 15 июля цена акций VK составила 144,55 руб., оборот торгов достиг 3,06 млрд руб. За 12 месяцев стоимость упала на 60,5%.
Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер Мах. Они недоступны для скачивания, однако уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений. Приложения остаются доступными для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android.
25 июня Apple удалила приложения российской компании VK из App Store без предупреждения. В компании назвали действия американского производителя неприемлемыми и ничем не мотивированными.