Акции VK упали на 7% после удаления приложений из Google Play

Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер Мах. Они недоступны для скачивания, однако уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений. Приложения остаются доступными для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android.