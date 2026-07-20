Мосбиржа 23 июля запустит торги премиальными опционами на акции Ozon

Премиальные опционы на акции Ozon будут иметь торговый код OZON, размер лота в одну акцию и европейский тип. Котировки будут рассчитываться в рублях за единицу базового актива, а цена исполнения определяться по цене закрытия акций на фондовом рынке Московской биржи в последний день заключения контракта.