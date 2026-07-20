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Мосбиржа 23 июля запустит торги премиальными опционами на акции Ozon

Ведомости

Московская биржа с 23 июля запустит торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон». Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Премиальные опционы будут расчетными и не предполагают поставки базового актива. На бирже отметили, что инструмент позволит инвесторам и трейдерам реализовывать различные торговые стратегии. Например, получать доход от изменения стоимости акций без сделок на спот-рынке, а также снижать влияние рыночной волатильности на инвестиционные портфели.

Премиальные опционы на акции Ozon будут иметь торговый код OZON, размер лота в одну акцию и европейский тип. Котировки будут рассчитываться в рублях за единицу базового актива, а цена исполнения определяться по цене закрытия акций на фондовом рынке Московской биржи в последний день заключения контракта.

Одновременно участникам торгов будут доступны две серии недельных, один месячный и один квартальный опцион. Всего на срочном рынке Московской биржи обращаются 46 премиальных опционов на индекс Мосбиржи, драгоценные металлы, валютные пары и акции крупнейших российских публичных компаний.

20 июля акции Ozon оказались под давлением. По состоянию на 09:45 мск бумаги дешевели на 11,95% к закрытию предыдущей торговой сессии до 2601 руб., а к 15:05 мск отыграли часть потерь, поднявшись до 2745 руб. По оценке аналитиков, инвесторы переоценивают риски для складской инфраструктуры компании на фоне атак БПЛА.

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