Акции ВТБ выросли на 9%
Акции банка ВТБ выросли на 9,31% по отношению к открытию торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Дневной диапазон составил от 50,79 до 56 руб. По данным на 18:23 мск, акции ВТБ торгуются по 55,74 руб. Объем торгов составил 11,12 млрд руб.
17 июля закрылся реестр лиц, которые могут претендовать на дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 25% чистой прибыли группы по МСФО.
В этот же день Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка ВТБ. 30 июня акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Завершить размещение допэмиссии банк рассчитывает до конца лета.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб., а по итогам первых пяти месяцев 2026 г. – 190,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели сократились на 59,9% и 18,7% соответственно. Совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов с начала года вырос на 3% до 25,2 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 5,6% до 18,2 трлн руб., тогда как розничный кредитный портфель сократился на 3,3% до 7,1 трлн руб.