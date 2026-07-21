Цена акций VK на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 10:58 мск 21 июля цена акций VK снизилась на 5,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 137,35 руб. Объем торгов составил 2,10 млрд руб.
На закрытии торгов 20 июля цена акций VK составила 134,80 руб., оборот торгов достиг 5,87 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 59,2%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «В контакте» (100 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (34 млн пользователей), платформа «Дзен» (75 млн), мессенджер Max, почтовый сервис Mail.ru, которые позволяют покрывать 95% аудитории Рунета. Также компания занимается разработкой голосового помощника и умной колонки «Маруся», владеет образовательными онлайн-платформами Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, «Учи.ру», имеет ряд приложений для бизнеса. Контролирующим акционером является АО «МФ Технологии», среди основных владельцев которого «Газпром-медиа холдинг» и «Согаз».
25 июня Apple удалила приложения российской компании VK из App Store без предупреждения. 16 июля Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер Мах.