Мосбиржа провела второй за день дискретный аукцион акций «Соллерса»
Московская биржа во второй раз за день запустила дискретный аукцион по обыкновенным акциям ПАО «Соллерс» из-за резкого роста котировок бумаг в более чем 20%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Аукцион проходит в режиме торгов Т+ с 16:11 мск до 16:41 мск. К моменту запуска второго аукциона бумаги «Соллерса» торговались по 440,5 руб. за акцию, что на 31,9% превышало уровень первого аукциона. По состоянию на 16:11 мск акции «Соллерса» подорожали на 61,1% относительно закрытия предыдущих торгов. Объем операций с бумагами на Московской бирже к этому моменту достиг 1,73 млрд руб.
По состоянию на 15:00 мск 2 июля цена акций «Соллерса» снизилась на 5,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 292 руб. Объем торгов составил 10,33 млн руб. На закрытие торгов 1 июля цена акций «Соллерса» составила 305 руб., оборот торгов достиг 38,40 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Соллерса» снизилась на 55,4%.
Генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев сообщил 16 июня, что продажи компании в России по итогам мая 2026 г. сократились на 10,4% в годовом выражении и составили 2840 автомобилей. Продажи автомобилей УАЗ снизились на 19% – до 1965 единиц. В то же время реализация автомобилей Sollers выросла на 19% и достигла 875 машин. Для сравнения, в мае 2025 г. группа реализовала 3170 автомобилей, в том числе 2434 автомобиля УАЗ и 734 автомобиля Sollers. Несмотря на снижение продаж в компании рассчитывают на оживление российского автомобильного рынка во втором полугодии 2026 г.