Мосбиржа провела второй за день дискретный аукцион акций «Соллерса»

Генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев сообщил 16 июня, что продажи компании в России по итогам мая 2026 г. сократились на 10,4% в годовом выражении и составили 2840 автомобилей. Продажи автомобилей УАЗ снизились на 19% – до 1965 единиц. В то же время реализация автомобилей Sollers выросла на 19% и достигла 875 машин. Для сравнения, в мае 2025 г. группа реализовала 3170 автомобилей, в том числе 2434 автомобиля УАЗ и 734 автомобиля Sollers. Несмотря на снижение продаж в компании рассчитывают на оживление российского автомобильного рынка во втором полугодии 2026 г.