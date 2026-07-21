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Мосбиржа начала дискретные аукционы по акциям «ЭсЭфАй» и «Группы Астра»

Ведомости

Московская биржа запустила дискретные аукционы по обыкновенным акциям «ЭсЭфАй» и «Группы Астра», сообщили на площадке.

Аукционы проходят в режиме торгов Т+. Для акций «ЭсЭфАй» дискретный аукцион проходит с 17:06 мск до 17:36 мск. По бумагам «Группы Астра» аналогичная процедура началась в 17:24 мск и продлится до 17:54 мск.

К 17:06 мск бумаги «ЭсЭфАй» стоили 496,8 руб. за штуку – на 25,9% выше уровня закрытия предыдущей основной сессии. Объем торгов достиг 3,346 млрд руб.

По состоянию на 17:20 мск цена бумаг «Группы Астра» составила 186,35 руб., что выше на 20% и более 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (154,9 руб).

По состоянию на 13:53 мск 21 июля цена акций «Группы Астра» выросла на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 171,90 руб. Объем торгов составил 620,84 млн руб. На закрытие торгов 20 июля цена акций «Группы Астра» составила 154,90 руб., оборот торгов достиг 747,57 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Группы Астра» снизилась на 55,6%.

20 июля Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «ЭсЭфАй» в период с 16:15 мск до 16:45 мск. По состоянию на 16:11 мск цена акций составила 346,4 руб., что на 21,80% выше стоимости закрытия предыдущего дня. По данным на 16:37 мск, акции «ЭсЭфАй» торгуются по 346 руб. Объем торгов к этому моменту составил 13,44 млн руб.

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