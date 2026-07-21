Мосбиржа начала дискретные аукционы по акциям «ЭсЭфАй» и «Группы Астра»

20 июля Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «ЭсЭфАй» в период с 16:15 мск до 16:45 мск. По состоянию на 16:11 мск цена акций составила 346,4 руб., что на 21,80% выше стоимости закрытия предыдущего дня. По данным на 16:37 мск, акции «ЭсЭфАй» торгуются по 346 руб. Объем торгов к этому моменту составил 13,44 млн руб.