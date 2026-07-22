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АКРА присвоило акциям Henderson наивысший звездный рейтинг

Ведомости

Рейтинговое агентство АКРА присвоило акциям Henderson наивысший некредитный рейтинг – «пять звезд». Об этом говорится в опубликованном сообщении агентства.

В АКРА пояснили, что максимальная оценка обусловлена высокими показателями по двум ключевым критериям – фундаментальной стоимости компании, а также защите прав инвесторов и качеству корпоративного управления.

Среди основных конкурентных преимуществ Henderson агентство выделило сильный бренд, контроль всей цепочки создания продукта – от разработки до продаж, широкий ассортимент, позиционирование в сегменте «доступный люкс» и омниканальную модель продаж с растущей долей онлайн-каналов.

Henderson намерена получить некредитный рейтинг акций до конца 2026 года

Инвестиции / Эмитенты

В то же время агентство указало на зависимость бизнес-модели компании от физического розничного трафика и риски, связанные с ускоренным переходом покупателей в онлайн. По мнению АКРА, эти риски смягчаются развитием омниканальной модели: уже сейчас более половины трафика приходится на собственные онлайн-каналы, значительная часть которого впоследствии переходит в офлайн-магазины.

Программа звездных рейтингов акций была запущена в июле 2025 г. Рейтинг, который присваивается по шкале от одной до пяти звезд, отражает экспертную оценку справедливой стоимости компании с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации, защиты прав акционеров и инвестиционной привлекательности бумаг на горизонте одного года.

25 марта сообщалось, что Банк России планирует сделать наличие двух звездных рейтингов обязательным условием для листинга компаний.

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