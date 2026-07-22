АКРА присвоило акциям Henderson наивысший звездный рейтинг

В то же время агентство указало на зависимость бизнес-модели компании от физического розничного трафика и риски, связанные с ускоренным переходом покупателей в онлайн. По мнению АКРА, эти риски смягчаются развитием омниканальной модели: уже сейчас более половины трафика приходится на собственные онлайн-каналы, значительная часть которого впоследствии переходит в офлайн-магазины.