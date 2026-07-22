АКРА присвоило акциям Henderson наивысший звездный рейтинг
Рейтинговое агентство АКРА присвоило акциям Henderson наивысший некредитный рейтинг – «пять звезд». Об этом говорится в опубликованном сообщении агентства.
В АКРА пояснили, что максимальная оценка обусловлена высокими показателями по двум ключевым критериям – фундаментальной стоимости компании, а также защите прав инвесторов и качеству корпоративного управления.
Среди основных конкурентных преимуществ Henderson агентство выделило сильный бренд, контроль всей цепочки создания продукта – от разработки до продаж, широкий ассортимент, позиционирование в сегменте «доступный люкс» и омниканальную модель продаж с растущей долей онлайн-каналов.
В то же время агентство указало на зависимость бизнес-модели компании от физического розничного трафика и риски, связанные с ускоренным переходом покупателей в онлайн. По мнению АКРА, эти риски смягчаются развитием омниканальной модели: уже сейчас более половины трафика приходится на собственные онлайн-каналы, значительная часть которого впоследствии переходит в офлайн-магазины.
Программа звездных рейтингов акций была запущена в июле 2025 г. Рейтинг, который присваивается по шкале от одной до пяти звезд, отражает экспертную оценку справедливой стоимости компании с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации, защиты прав акционеров и инвестиционной привлекательности бумаг на горизонте одного года.
25 марта сообщалось, что Банк России планирует сделать наличие двух звездных рейтингов обязательным условием для листинга компаний.