Henderson намерена получить некредитный рейтинг акций до конца 2026 года
Вопрос о присвоении компания прорабатывает с несколькими рейтинговыми агентствами. Названия в Henderson разглашать не стали.
Программа звездных рейтингов акций – с проставлением от одной до пяти звезд – запущена в июле 2025 г. Рейтинги представляют собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также инвестиционной привлекательности бумаг на годовом горизонте.
30 июня акционеры ПАО «Эйч эф джи» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. В апреле совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 17 руб. на обыкновенную акцию.
Суммарная выручка ритейлера в 2025 г. продемонстрировала рост на 14,8% относительно года ранее до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год выросла на 29,3% год к году и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.
Выручка за пять месяцев 2026 г. выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,3 млрд руб. Рост выручки к пяти месяцам 2024 г. составил 26,4%. В мае 2026 г. выручка выросла на 18,1% к маю 2025 г. и составила 2,7 млрд руб. Рост выручки к маю 2024 г. составил 46,4%.