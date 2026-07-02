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Henderson намерена получить некредитный рейтинг акций до конца 2026 года

Ведомости

Сеть магазинов мужской одежды Henderson (ПАО «Эйч эф джи») намерена получить некредитный рейтинг Банка России для своих акций до конца 2026 г. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу компании.

Вопрос о присвоении компания прорабатывает с несколькими рейтинговыми агентствами. Названия в Henderson разглашать не стали.

Программа звездных рейтингов акций – с проставлением от одной до пяти звезд – запущена в июле 2025 г. Рейтинги представляют собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также инвестиционной привлекательности бумаг на годовом горизонте.

30 июня акционеры ПАО «Эйч эф джи» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. В апреле совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2026 г. в размере 17 руб. на обыкновенную акцию.

Суммарная выручка ритейлера в 2025 г. продемонстрировала рост на 14,8% относительно года ранее до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год выросла на 29,3% год к году и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.

Выручка за пять месяцев 2026 г. выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,3 млрд руб. Рост выручки к пяти месяцам 2024 г. составил 26,4%. В мае 2026 г. выручка выросла на 18,1% к маю 2025 г. и составила 2,7 млрд руб. Рост выручки к маю 2024 г. составил 46,4%.

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