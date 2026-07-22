Мосбиржа зафиксировала рекордный спрос на своп-торги с драгметаллами

6 июля Мосбиржа сообщила, что совокупный объем сделок с драгоценными металлами в основном режиме торгов на площадке в июне 2026 г. вырос в 2,8 раза в сравнении с результатом того же месяца 2025 г. и составил 385,5 млрд руб. Сумма, на которую участники торгов совершили сделки с золотом, достигла 373,1 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июне 2025 г. Объем золота составил 37,5 т, из них 25,3 т в своп-сделках и 12,2 т в сделках спот. Сделки с 69,9 т серебра были заключены на сумму 10,9 млрд руб., с 0,2 т платины – на 753 млн руб., с таким же объем палладия – на 699 млн руб.