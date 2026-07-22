Мосбиржа зафиксировала рекордный спрос на своп-торги с драгметаллами
Объем своп-сделок с серебром, платиной и палладием на Московской бирже на прошлой неделе достиг новых максимумов. Об этом сообщили на торговой площадке.
По данным Мосбиржи, среднедневной объем торгов серебром в сегменте своп за период с 13 по 17 июля составил 2,1 т. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в конце июня и составлял 1 т. При этом в отдельный торговый день объем операций с серебром достиг 5,7 т.
Среднедневной объем сделок с платиной за прошедшую неделю составил 16 кг, а с палладием – 84 кг. Предыдущие рекордные значения по операциям с этими двумя металлами были отмечены в декабре 2025 г.
Своп-сделки отличаются от операций спот тем, что предполагают проведение встречных операций по обмену активами.
6 июля Мосбиржа сообщила, что совокупный объем сделок с драгоценными металлами в основном режиме торгов на площадке в июне 2026 г. вырос в 2,8 раза в сравнении с результатом того же месяца 2025 г. и составил 385,5 млрд руб. Сумма, на которую участники торгов совершили сделки с золотом, достигла 373,1 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июне 2025 г. Объем золота составил 37,5 т, из них 25,3 т в своп-сделках и 12,2 т в сделках спот. Сделки с 69,9 т серебра были заключены на сумму 10,9 млрд руб., с 0,2 т платины – на 753 млн руб., с таким же объем палладия – на 699 млн руб.