Дочерняя компания группы «Астра» выкупила еще 1 млн акций в рамках байбэка

13 июля «Астра технологии» выкупила 15 537 акций материнской компании группы в рамках процедуры байбэка. 6 июля приобрела еще 395 акций, 26 июня – 245 563 акции. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.