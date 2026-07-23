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Дочерняя компания группы «Астра» выкупила еще 1 млн акций в рамках байбэка

Ведомости

«Дочка» группы «Астра» ООО «Астра технологии» выкупила 1,095 млн акций материнской компании в рамках процедуры байбэка. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Мосбиржа провела сделку 17 июля. Общее количество приобретенных голосующих акций эмитента составило 1 095 347 штук. Теперь «Астра технологии» принадлежат 2 358 909 ценных бумаг.

10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.

13 июля «Астра технологии» выкупила 15 537 акций материнской компании группы в рамках процедуры байбэка. 6 июля приобрела еще 395 акций, 26 июня – 245 563 акции. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.

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