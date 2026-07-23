Цена на Brent поднялась почти до $100 за баррель

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что КСИР предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности и прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.