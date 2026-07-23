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Цена на Brent поднялась почти до $100 за баррель

Ведомости

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures почти достигла $100 за баррель. Цена на нефть WTI перешагнула отметку в $91 за барр.

По состоянию на 16:00 мск, Brent торгуется по $99,82 за баррель (+6,11% за день), WTI стоит $91,28 за баррель (+5,12%).

Подорожание происходит на фоне эскалации конфликта межу США и Ираном. Американские военные наносят удары 12-ю ночь подряд.

По данным CENTCOM, очередной удар по исламской республике был нанесен в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 23 июля мск). Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что КСИР предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности и прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.

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