Цена на Brent поднялась почти до $100 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures почти достигла $100 за баррель. Цена на нефть WTI перешагнула отметку в $91 за барр.
По состоянию на 16:00 мск, Brent торгуется по $99,82 за баррель (+6,11% за день), WTI стоит $91,28 за баррель (+5,12%).
Подорожание происходит на фоне эскалации конфликта межу США и Ираном. Американские военные наносят удары 12-ю ночь подряд.
По данным CENTCOM, очередной удар по исламской республике был нанесен в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 23 июля мск). Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что КСИР предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности и прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.