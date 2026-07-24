АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Мосбиржи

25 июля сообщалось, что акционеры Московской биржи утвердили дивиденды по итогам 2025 г. в размере 19,57 руб. на акцию. На выплаты направили 44,5 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли группы по МСФО. Датой, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, было установлено 9 июля.