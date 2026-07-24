АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Мосбиржи
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило Московской бирже наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном сообщении.
В АКРА отметили, что максимальная оценка обусловлена доминирующим конкурентным положением Мосбиржи на российском рынке. Биржа остается основной торговой площадкой страны, обеспечивая сделки с широким спектром активов и предоставляя клиентам комплекс сопутствующих услуг, включая клиринговые, расчетные и депозитарные сервисы.
По оценке агентства, в ближайшие 12–18 месяцев рейтинг продолжат поддерживать устойчивое финансовое положение компании, а также высокий потенциал получения внешней поддержки в случае необходимости, учитывая системную значимость группы для российского финансового сектора.
25 июля сообщалось, что акционеры Московской биржи утвердили дивиденды по итогам 2025 г. в размере 19,57 руб. на акцию. На выплаты направили 44,5 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли группы по МСФО. Датой, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, было установлено 9 июля.