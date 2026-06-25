Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Московская биржа» утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 19,57 руб. за акцию. Трансляция годового собрания проходила на сайте площадки.
Дата отсечки установлена на 9 июля. На выплату дивидендов направят 44,5 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО.
ГОСА Мосбиржи должно было состояться 22 июня, однако собрание перенесли на 25 июня из-за отсутствия кворума.
5 марта торговая площадка опубликовала отчетность, согласно которой чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9% до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% до 50 млрд руб.