Рынок акций прервал полосу многомесячного снижения

Российский рынок акций завершает пятницу ростом, перервав таким образом черную полосу 19-ти недельного падения. Внутринедельный рост индекса Мосбиржи, судя по всему, окажется самым мощным с марта 2022 года. А если считать по отметкам открытия и закрытия, вообще продемонстрирует исторический максимум.