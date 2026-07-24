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Главная / Инвестиции /

Рынок акций прервал полосу многомесячного снижения

Ведомости

Российский рынок акций завершает пятницу ростом, перервав таким образом черную полосу 19-ти недельного падения. Внутринедельный рост индекса Мосбиржи, судя по всему, окажется самым мощным с марта 2022 года. А если считать по отметкам открытия и закрытия, вообще продемонстрирует исторический максимум.

По состоянию на 18:40 мск 24 июля индекс вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,54% и составил 2 156,65. Индекс РТС вырос на 1,03% и составил 870,67.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 139,41 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк ао – 16,11 млрд руб. (цена 266,30 руб.)

  • «Газпром» – 12,47 млрд руб. (цена 92,26 руб.)

  • «Т-Технологии» – 9,13 млрд руб. (цена 257,98 руб.)

  • ГК «Самолет» – 8,49 млрд руб. (цена 299,40 руб.)

  • Ozon – 7,94 млрд руб. (цена 2621,50 руб.)

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