Рынок акций прервал полосу многомесячного снижения
Российский рынок акций завершает пятницу ростом, перервав таким образом черную полосу 19-ти недельного падения. Внутринедельный рост индекса Мосбиржи, судя по всему, окажется самым мощным с марта 2022 года. А если считать по отметкам открытия и закрытия, вообще продемонстрирует исторический максимум.
По состоянию на 18:40 мск 24 июля индекс вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,54% и составил 2 156,65. Индекс РТС вырос на 1,03% и составил 870,67.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Русагро» – 88,90 руб. (+26,89%)
«Россети» – 0,05 руб. (+9,39%)
ГК «Самолет» – 299,40 руб. (+7,79%)
ВИ.ру – 62,27 руб. (+6,54%)
«Группа Астра» – 182,55 руб. (+5,95%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Ozon – 2621,50 руб. (-4%)
«Русснефть» – 83,45 руб. (-1,13%)
«Лукойл» – 4625,50 руб. (-0,99%)
«Алроса» – 19,42 руб. (-0,62%)
«Озон фармацевтика» – 42,32 руб. (-0,45%)
Общий объем торгов составил 139,41 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 16,11 млрд руб. (цена 266,30 руб.)
«Газпром» – 12,47 млрд руб. (цена 92,26 руб.)
«Т-Технологии» – 9,13 млрд руб. (цена 257,98 руб.)
ГК «Самолет» – 8,49 млрд руб. (цена 299,40 руб.)
Ozon – 7,94 млрд руб. (цена 2621,50 руб.)