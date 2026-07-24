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Акции «Яндекса» включат в индекс создания стоимости Мосбиржи

Ведомости

Акции «Яндекса» с 30 июля войдут в базу расчета индекса создания стоимости (MOEX Value Building Index), который формирует Московская биржа. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Включение акций «Яндекса» расширит состав индекса, созданного в рамках программы повышения акционерной стоимости российских публичных компаний.

22 июля 2025 г. Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов. В него вошли шесть компаний – Московская биржа, «Эн+ Груп», «Эсэфай», «Европлан», «МТС банк» и «Промомед». Позже присоединился ПАО «Сбербанк». Это компании, которые растут опережающими темпами, заинтересованы в повышении своей капитализации и являются участниками программы создания акционерной стоимости: ее в начале года запустил Банк России совместно с Московской биржей.

Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына говорила, что включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров.

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