Акции «Яндекса» включат в индекс создания стоимости Мосбиржи

22 июля 2025 г. Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов. В него вошли шесть компаний – Московская биржа, «Эн+ Груп», «Эсэфай», «Европлан», «МТС банк» и «Промомед». Позже присоединился ПАО «Сбербанк». Это компании, которые растут опережающими темпами, заинтересованы в повышении своей капитализации и являются участниками программы создания акционерной стоимости: ее в начале года запустил Банк России совместно с Московской биржей.