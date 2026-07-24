Рынок акций РФ завершил неделю ростом впервые после почти 20 недель снижения

Рынок акций РФ завершил неделю ростом впервые после почти 20 недель сниженияИндекс Мосбиржи превысил 2165 пунктов
Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом впервые после 19 недель непрерывного снижения. Одной из причин стало решение Банка России снизить ключевую ставку до 14% годовых, дополнительное давление на торги оказало снижение мировых цен на нефть и вступление в силу нового 21-го пакета санкций Евросоюза.
По итогам пятничной сессии индекс Московской биржи вырос на 1% до 2165,54 пункта, а индекс РТС прибавил 1,4% и составил 874,26 пункта. Ранее индекс Мосбиржи опускался в район 2085 пунктов после сообщений о новых европейских санкциях. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 10,6%, индекс РТС – на 11,1%.
Официальный курс доллара, установленный Банком России с 25 июля, составил 78,0308 руб. (-37,41 коп.).
Наибольший рост среди индексных бумаг в пятницу показали акции «Русагро», подорожавшие на 35,7%. Также в числе лидеров оказались Мосбиржа, акции которой выросли на 5,7%, ММК с ростом на 4,9% и «Эн+ груп», прибавившая 4,2%. Положительную динамику также продемонстрировали бумаги «ФосАгро» (+3,4%), «Яндекса» (+3,4%), НЛМК (+3,3%), «Русала» (+3,3%), МТС (+3,1%), «Т-технологий» (+3,1%), VK (+2,9%), «Татнефти» (+2,5%), «Газпрома» (+2,4%), ВТБ (+2,3%), «Северстали» (+1,9%), «Интер РАО» (+1,8%), «Хэдхантера» (+1,6%), Сбербанка (+1,2% и +1,4% «префы»), «ИКС 5» (+1,1%), «Аэрофлота» (+1%), «Норникеля» (+0,4%) и ГК «ПИК» (+0,1%).
В то же время снижение зафиксировали акции «Алросы» (-2,1%), «Сургутнефтегаза» (-1,7% и -1% «префы»), «Полюса» (-1,2%), АФК «Система» (-1,1%), «Роснефти» (-0,9%), «Новатека» (-0,6%) и «Лукойла» (-0,5%).
По состоянию на 18:40 мск 24 июля индекс рос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,54% и составлял 2156,65. Индекс РТС рос на 1,03% и составлял 870,67.
Тем временем стоимость нефти Brent закрепилась ниже отметки $100 и составила $97,38 за баррель на лондонской бирже ICE Futures. По состоянию на 18:10 мск сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на $3,31, или 3,29%, до $97,38 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на $2,29, или 2,48%, до $89,9 за баррель.
Совет директоров ЦБ 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%. В Центробанке также заявили, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г.
23 июля Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет антироссийских санкций. В санкционный список вошли российские финансовые учреждения, среди которых «WB банк», Россельхозбанк (РСХБ), банк «Дом.РФ», «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк» и Росэксимбанк. Под ограничения ЕС также попали «Транскапиталбанк» (ТКБ), банк «Синара», «Экспобанк», Локо-банк, «ББР банк» и «Абсолют банк».
В перечень юридических лиц вошли компании ПАО «Интер РАО», «Селигдар», «Высочайший», «Южуралзолото», «Павлик», «Ареал» и «Нордголд менеджмент». Ограничения также введены против трех нефтеперерабатывающих предприятий и компаний топливного сектора – Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и «Лукойл Маринбункер».