Рынок акций РФ завершил неделю ростом впервые после почти 20 недель снижения

Совет директоров ЦБ 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%. В Центробанке также заявили, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г.