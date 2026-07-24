Нефть Brent опустилась ниже $98 за баррель

24 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп уже сомневается, что переговоры с Ираном приведут к мирному урегулированию конфликта. При этом, начиная военную кампанию, он рассчитывал завершить войну за несколько недель. Как пишет WSJ, советники Трампа опасаются, что война негативно сказывается на его президентстве. Конфликт привел к росту цен, снижению рейтинга главы государства и гибели более 10 американских военнослужащих, а также может ухудшить позиции республиканцев на промежуточных выборах.