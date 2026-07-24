Нефть Brent опустилась ниже $98 за баррель
Стоимость нефти Brent закрепилась ниже отметки $100 и составила $97,38 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
По состоянию на 18:10 мск сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $3,31, или 3,29%, до $97,38 за баррель. Одновременно фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на $2,29, или 2,48%, до $89,9 за баррель.
По состоянию на 16:13 мск 23 июля цена Brent росла на 6,39% и достигала $100,08 за баррель. Спустя две минуты рост ускорился до 6,6%, а котировки поднялись до $100,28 за баррель. Затем стоимость нефти скорректировалась до $99,73 за баррель.
24 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп уже сомневается, что переговоры с Ираном приведут к мирному урегулированию конфликта. При этом, начиная военную кампанию, он рассчитывал завершить войну за несколько недель. Как пишет WSJ, советники Трампа опасаются, что война негативно сказывается на его президентстве. Конфликт привел к росту цен, снижению рейтинга главы государства и гибели более 10 американских военнослужащих, а также может ухудшить позиции республиканцев на промежуточных выборах.
23 июля сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий Трампа в отношении конфликта с Ираном. Против документа выступили 49 членов сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие. В этот же день американский лидер заявил, что близок к решению о нанесении массированного удара по Ирану, который будет мощнее всех предыдущих. По словам американского лидера, США готовы к такой операции.