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Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:13 мск цена Brent росла на 6,39% и достигала $100,08 за баррель. Спустя две минуты рост ускорился до 6,6%, а котировки поднялись до $100,28 за баррель. Затем стоимость нефти скорректировалась до $99,73 за баррель.

Рост цен происходит на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Американские военные продолжают наносить удары по территории исламской республики уже 12-ю ночь подряд.

Как сообщили в центральном командовании ВС США (CENTCOM), очередная операция началась в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 мск 23 июля). Удары были нанесены по морским силам Ирана, складам ракет и беспилотников, позициям берегового наблюдения и средствам ПВО. В CENTCOM заявили, что операция «еще больше снижает способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».

Дополнительным фактором для роста нефтяных котировок могли стать заявления представителя Корпуса стражей исламской революции Хосейна Мохеби. Он 23 июля сообщил, что южный маршрут через Ормузский пролив заминирован в целях безопасности, и предупредил судоходные компании о рисках использования этого направления.

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