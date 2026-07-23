Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая

По состоянию на 16:13 мск цена Brent росла на 6,39% и достигала $100,08 за баррель. Спустя две минуты рост ускорился до 6,6%, а котировки поднялись до $100,28 за баррель. Затем стоимость нефти скорректировалась до $99,73 за баррель.