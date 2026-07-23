Трамп возложил ответственность за атаки хуситов на суда на Иран

21 июля Трамп уже заявлял, что США предпримут действия против хуситов, если они действительно установят морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море. Глава Белого дома отметил, что США уже предпринимали действия против хуситов ранее, и после этого, по его словам, движение «долгое время» не создавало проблем для Вашингтона.