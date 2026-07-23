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Трамп возложил ответственность за атаки хуситов на суда на Иран

Ведомости

Иран понесет ответственность в случае, если хуситы будут совершать новые атаки на суда, Вашингтон примет военные меры. Об этом заявил в соцсети TruthSocial президент США Дональд Трамп.

«Если они снова это сделают, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и/или марионетками Ирана, и Иран, а также, разумеется, сами хуситы будут наказаны военным путем», – написал американский лидер.

21 июля Трамп уже заявлял, что США предпримут действия против хуситов, если они действительно установят морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море. Глава Белого дома отметил, что США уже предпринимали действия против хуситов ранее, и после этого, по его словам, движение «долгое время» не создавало проблем для Вашингтона.

Есть ли у йеменских хуситов силы блокировать саудовские порты

Политика / Международные новости

20 июля йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. Представитель движения говорил о готовности к дальнейшему развитию ситуации и отмечал, что хуситы оставляют за собой право на усиление своих действий. Одновременно он призвал сторонников продолжить всеобщую мобилизацию.

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