WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем Востоке

WSJ: Трамп усомнился в мирном урегулировании на Ближнем ВостокеПрезидент США считает, что Иран понимает только язык военной силы
Президент США Дональд Трамп уже сомневается, что переговоры с Ираном приведут к мирному урегулированию конфликта. При этом, начиная военную кампанию, он рассчитывал завершить войну за несколько недель. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп все больше разочаровывается тем, что конфликт затянулся. Источники газеты утверждают, что президент считает: Иран понимает только язык военной силы, и все чаще склоняется к продолжению ударов. «По его словам, президент находится в «режиме мести» по отношению к Тегерану и не видит хороших альтернатив продолжению ударов», – написано в публикации.
Как пишет WSJ, советники Трампа опасаются, что война негативно сказывается на его президентстве. Конфликт привел к росту цен, снижению рейтинга главы государства и гибели более 10 американских военнослужащих, а также может ухудшить позиции республиканцев на промежуточных выборах.
Издание также отмечает, что в последнее время отношения Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху осложнились. По словам источников, президент США выражал недовольство действиями израильского лидера и временами говорил помощникам, что не хочет встречаться или разговаривать с ним. При этом, как утверждает WSJ, два главных переговорщика Трампа – спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер – по-прежнему считают возможным достижение соглашения с Тегераном.
23 июля сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий Трампа в отношении конфликта с Ираном. Против документа выступили 49 членов сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие.
В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. По его словам, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.