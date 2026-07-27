Российский рынок акций продолжает рост
По состоянию на 12:00 мск 27 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,84% и составил 2183,78. Индекс РТС вырос на 0,84% и составил 881,62.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Русснефть» – 80,05 руб. (-5,55%)
«Татнефть» ао – 495,60 руб. (-4,09%)
«Лукойл» – 4 540 руб. (-3,84%)
«Татнефть» ап – 465,50 руб. (-3,84%)
«Новатэк» – 990,20 руб. (-2,83%)
Общий объем торгов составил 63,56 млрд руб.