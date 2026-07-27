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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает рост

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 27 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,84% и составил 2183,78. Индекс РТС вырос на 0,84% и составил 881,62.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 63,56 млрд руб.

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