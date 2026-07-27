Совместный фонд «Яндекс Пэй» и УК «ВИМ инвестиции» привлек более 5 млрд рублей
Совместный открытый паевой инвестиционный фонд «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенный «Яндекс Пэй» и «ВИМ инвестициями», с запуска привлек к более 5 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Минимальная сумма вложения составляет 100 руб. Стратегия фонда предусматривает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка. Частные инвесторы могут размещать средства напрямую из приложения «Яндекс Пэй» без открытия отдельного брокерского счета.
«Рост фонда до более чем 5 млрд руб. показывает, что клиенты давно ждали такого решения», – отметил исполнительный директор «ВИМ Инвестиций» Владимир Кириллов.
Он рассказал, что компании совместно продолжают развивать продукт и сценарии его использования.
14 апреля «Яндекс Пэй» и «ВИМ инвестиции» объявили о запуске «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. За первую неделю работы фонд собрал более 1 млрд руб.