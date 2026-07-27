Совместный фонд «Яндекс Пэй» и УК «ВИМ инвестиции» привлек более 5 млрд рублей

14 апреля «Яндекс Пэй» и «ВИМ инвестиции» объявили о запуске «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. За первую неделю работы фонд собрал более 1 млрд руб.