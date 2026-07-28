Акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов

После выплаты дивидендов акции «Русагро» выросли. Стоимость бумаг «Русагро» увеличилась на 3,3% и достигла 99,8 руб. за акцию. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня рост составил 1,88%. До появления информации об одобрении дивидендов акции компании находились в отрицательной зоне и снижались на 1,39%.