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Акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов

Ведомости

Акционеры «Русагро» согласовали выплатить дивиденды в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 2,5 руб. по итогам первого полугодия 2026 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

По итогам собрания акционеров было решено распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 млрд руб.

Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначили на 6 августа.

После выплаты дивидендов акции «Русагро» выросли. Стоимость бумаг «Русагро» увеличилась на 3,3% и достигла 99,8 руб. за акцию. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня рост составил 1,88%. До появления информации об одобрении дивидендов акции компании находились в отрицательной зоне и снижались на 1,39%.

24 июля совет директоров «Русагро» рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров «Русагро», которое было запланировано на 30 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума. Новую дату ГОСА должен определить совет директоров компании. Повторное собрание будет признано состоявшимся при условии участия акционеров, совокупно владеющих более 30% акций.

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