Акции «Русагро» росли почти до 100 рублей после объявления дивидендов

После выплаты дивидендов акции «Русагро» выросли. Стоимость бумаг компании увеличилась на 3,3% и достигла 99,8 руб. за акцию. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня рост составил 1,88%. До появления информации об одобрении дивидендов акции компании находились в отрицательной зоне и снижались на 1,39%. По состоянию на 13:15 мск стоимость составляла 98,20 руб.