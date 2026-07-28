Акции «Русагро» росли почти до 100 рублей после объявления дивидендов
Акции «Русагро» увеличись почти до 100 руб. после того, как акционеры одобрили выплату рекомендованных дивидендов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
После выплаты дивидендов акции «Русагро» выросли. Стоимость бумаг компании увеличилась на 3,3% и достигла 99,8 руб. за акцию. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня рост составил 1,88%. До появления информации об одобрении дивидендов акции компании находились в отрицательной зоне и снижались на 1,39%. По состоянию на 13:15 мск стоимость составляла 98,20 руб.
28 июля акционеры «Русагро» согласовали выплатить дивиденды в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 2,5 руб. по итогам первого полугодия 2026 г. По итогам собрания акционеров было решено распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 млрд руб. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначили на 6 августа. 24 июля совет директоров «Русагро» рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.