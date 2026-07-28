Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,586+0,31%CHMK3 235+3,35%YAKG33,75-1,89%IMOEX2 212,1-0,22%RTSI893,21-0,22%RGBI114,36-0,09%RGBITR767,73-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции «Русагро» росли почти до 100 рублей после объявления дивидендов

Ведомости

Акции «Русагро» увеличись почти до 100 руб. после того, как акционеры одобрили выплату рекомендованных дивидендов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

После выплаты дивидендов акции «Русагро» выросли. Стоимость бумаг компании увеличилась на 3,3% и достигла 99,8 руб. за акцию. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня рост составил 1,88%. До появления информации об одобрении дивидендов акции компании находились в отрицательной зоне и снижались на 1,39%. По состоянию на 13:15 мск стоимость составляла 98,20 руб.

28 июля акционеры «Русагро» согласовали выплатить дивиденды в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 2,5 руб. по итогам первого полугодия 2026 г. По итогам собрания акционеров было решено распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 15 млрд руб. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначили на 6 августа. 24 июля совет директоров «Русагро» рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её