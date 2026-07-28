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Выручка «Совкомфлота» составила 57,86 млн рублей по РСБУ в первом полугодии

Ведомости

ПАО «Совкомфлот» по итогам первого полугодия 2026 г. сократило чистый убыток по РСБУ на 0,5% в годовом выражении и составила 57,86 млн руб. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистый убыток компании сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до 472,89 млн руб. При этом прибыль от продаж выросла до 1,48 млрд руб. против 1 млрд руб. годом ранее.

Себестоимость продаж в первом полугодии составила 55,2 млрд руб. против 54,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль снизилась до 2,65 млрд руб. с 3,52 млрд руб. годом ранее.

26 июня акционеры ПАО «Совкомфлот» в ходе годового собрания одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. На выплату дивидендов «Совкомфлот» направит 11,57 млрд руб. из части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выручка ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 г. сократилась на 30%. Показатель снизился до $1,31 млрд против $1,87 млрд годом ранее. EBITDA составила $526 млн по сравнению с $1,041 млрд в 2024 г. Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г.

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