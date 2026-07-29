Акции VK выросли более чем на 4% после новостей об уголовном деле против Дурова
Акции VK (МКПАО «ВК») на Московской бирже перешли к росту после сообщений о предъявлении обвинения основателю Telegram Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:41 мск бумаги компании дорожали до 146,3 руб. за акцию, что на 3,39% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 10:48 мск рост ускорился до 4,2%, а стоимость акций достигла 147,45 руб.
29 июля в ФСБ сообщили, что Дурову предъявлено обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Ведомство также заявило, что рассматривается вопрос об объявлении основателя Telegram в международный розыск.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик / Leo – знакомства, общение и новые друзья» в Telegram. По данным ФСБ, с июля 2025 г. в 15 регионах были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которые, как утверждает спецслужба, по заданиям украинских спецслужб нападали на сотрудников правоохранительных органов, поджигали объекты транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также доставляли деньги, похищенные у граждан, в криптообменные пункты.