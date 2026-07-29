Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,711+0,37%MGTS1 212+2,89%KLVZ2,196+6,19%IMOEX2 221,64+1,39%RTSI889,3+1,39%RGBI114,8+0,26%RGBITR770,81+0,29%
Главная / Инвестиции /

Акции VK выросли более чем на 4% после новостей об уголовном деле против Дурова

Ведомости

Акции VK (МКПАО «ВК») на Московской бирже перешли к росту после сообщений о предъявлении обвинения основателю Telegram Павлу Дурову по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:41 мск бумаги компании дорожали до 146,3 руб. за акцию, что на 3,39% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 10:48 мск рост ускорился до 4,2%, а стоимость акций достигла 147,45 руб.

29 июля в ФСБ сообщили, что Дурову предъявлено обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Ведомство также заявило, что рассматривается вопрос об объявлении основателя Telegram в международный розыск.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик / Leo – знакомства, общение и новые друзья» в Telegram. По данным ФСБ, с июля 2025 г. в 15 регионах были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которые, как утверждает спецслужба, по заданиям украинских спецслужб нападали на сотрудников правоохранительных органов, поджигали объекты транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также доставляли деньги, похищенные у граждан, в криптообменные пункты.

Читайте также:Что известно о деле Дурова: чат-бот знакомств в Telegram и международный розыск
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её