Акции VK выросли более чем на 4% после новостей об уголовном деле против Дурова

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик / Leo – знакомства, общение и новые друзья» в Telegram. По данным ФСБ, с июля 2025 г. в 15 регионах были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которые, как утверждает спецслужба, по заданиям украинских спецслужб нападали на сотрудников правоохранительных органов, поджигали объекты транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также доставляли деньги, похищенные у граждан, в криптообменные пункты.