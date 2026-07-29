Что известно о деле Дурова: чат-бот знакомств в Telegram и международный розыск

В феврале работа мессенджера Telegram в России была замедлена Роскомнадзором. Тогда же «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщала, что в отношении Дурова ведется расследование в рамках уголовного дела о содействии терроризму. В материале говорилось, что с 2022 г. в России было зарегистрировано 153 000 преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в «Крокусе», убийства Дарьи Дугиной, блогера Максима Фомина (Владлена Татарского), а также 9 высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.