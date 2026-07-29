Что известно о деле Дурова: чат-бот знакомств в Telegram и международный розыск

Что известно о деле Дурова: чат-бот знакомств в Telegram и международный розыскУкраинские кураторы вербовали российских подростков, представляясь девушками
Основателю Telegram Павлу Дурову было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Принимается решение об объявлении его в международный розыск, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» в Telegram.
Что известно об обвинении Дурова и деятельности «Дайвинчик/Leo» к этому часу – в материале «Ведомостей».
По данным МВД России, мошенники под видом девушек вступали в переписку с молодыми людьми через чат‑бот. Они просили юношей прислать геолокацию предполагаемого места встречи. Обычно речь шла о крупном торговом центре.
Потом с потерпевшими связывались лже-сотрудники российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга, которые говорили, что противник использует переданные координаты для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Угрожая уголовной ответственностью и применяя психологическое давление, парней склоняли к противоправным действиям якобы в рамках «проверки антитеррористической защищенности» или участия в «псевдооперативных мероприятиях».
В Следственном комитете сообщили, что по делам «Дайвинчика» при совместной работе СК, ФСБ и МВД задержаны 19 молодых людей от 14 до 18 лет в 10 регионах. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Свердловская области, Алтайский край и Чувашия. СК инициировал блокировку ресурса и призвал родителей контролировать досуг детей.
Вместе с тем, по данным ФСБ, с июля 2025 г. в 15 регионах задержаны 46 человек от 12 до 22 лет, которые через Telegram-сервис выполняли задания украинских спецслужб: нападали на сотрудников правоохранительных органов, поджигали объекты транспорта, энергетики и связи, доставляли деньги обманутых граждан в криптообменные пункты.
Возбуждены дела по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В Петербурге соединены в одно производство 15 дел о поджогах транспорта, административных зданий и топливных колонок, совершенных подростками в 2025–2026 гг. Устанавливаются украинские кураторы.
Согласно информации ФСБ, возбуждены также дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Им грозят длительные сроки лишения свободы.
По данным ФСБ России, 23 декабря 2025 г. чат-бот «Дайвинчик / Leo» внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием стала содержащаяся в чат-боте информация таких категорий, как детская порнография и ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Администрация Telegram не стала удалять эти запрещенные данные. Остались нетронутыми и многочисленные каналы, чаты и боты Telegram, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации терактов, массовых убийств и кибермошенничества в России. Эти преступления привели к многочисленным жертвам, включая женщин и детей, и принесли многомиллиардный материальный ущерб.
Дурову предъявлено обвинение в рамках дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1) УК России, он объявляется в международный розыск. По этой статье предусмотрено наказание как в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, так и в виде пожизненного лишения свободы.
В феврале работа мессенджера Telegram в России была замедлена Роскомнадзором. Тогда же «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщала, что в отношении Дурова ведется расследование в рамках уголовного дела о содействии терроризму. В материале говорилось, что с 2022 г. в России было зарегистрировано 153 000 преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в «Крокусе», убийства Дарьи Дугиной, блогера Максима Фомина (Владлена Татарского), а также 9 высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.