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Акции «Сегежи» за день выросли более чем на 30%

Ведомости

Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа групп» 30 июля выросли более чем на 30% при отсутствии корпоративных сообщений, которые могли бы объяснить динамику торгов. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 17:17 мск бумаги компании дорожают на 31,6% к закрытию предыдущей сессии, до 0,70 руб. Максимума за день акции достигли в 11:24 мск, поднявшись на 40,3% – до 0,747 руб., после чего часть роста была утрачена.

После того как стоимость бумаг в первые минуты торгов выросла более чем на 20%, Мосбиржа запустила дискретный аукцион. Такая процедура применяется, если цена акции отклоняется более чем на 20% от уровня закрытия предыдущего дня в течение 10 минут. Она состоит из трех аукционов по 10 минут, после чего торги возобновляются в обычном режиме.

20 июня акционеры «Сегежа групп» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. из-за отсутствия чистой прибыли. Сообщалось, что по итогам прошлого года выручка компании по МСФО снизилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток составил 88,4 млрд руб. При этом чистый долг холдинга сократился более чем вдвое – со 147,8 млрд до 67 млрд руб.

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