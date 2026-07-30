Акции «Сегежи» за день выросли более чем на 30%

После того как стоимость бумаг в первые минуты торгов выросла более чем на 20%, Мосбиржа запустила дискретный аукцион. Такая процедура применяется, если цена акции отклоняется более чем на 20% от уровня закрытия предыдущего дня в течение 10 минут. Она состоит из трех аукционов по 10 минут, после чего торги возобновляются в обычном режиме.