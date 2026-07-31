«Селигдар» в первом полугодии получил чистый убыток в 4,29 млрд рублей по РСБУ

9 июля начальник отдела планирования и инвестиционного анализа холдинга Дмитрий Парфенов не исключил, что «Селигдар» может выплатить дивиденды в 2027 г. Он отметил, что после перехода ПАО в фазу проектирования руководство получит базовый детальный инжиниринг по всем техническим решениям. Тогда можно будет оценить его с точки зрения стоимости оборудования.