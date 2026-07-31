«Селигдар» в первом полугодии получил чистый убыток в 4,29 млрд рублей по РСБУ
Выручка «Селигдара» увеличилась на 39,81% в сравнении год к году и в январе – июне 2026 г. составила 1,64 млрд руб. Валовая прибыль достигла 291,27 млн руб., что в 7,2 раза больше, чем результат годом ранее. Управленческие доходы компании также показали рост на 22,93%, составив 105,14 млн руб.
9 июля начальник отдела планирования и инвестиционного анализа холдинга Дмитрий Парфенов не исключил, что «Селигдар» может выплатить дивиденды в 2027 г. Он отметил, что после перехода ПАО в фазу проектирования руководство получит базовый детальный инжиниринг по всем техническим решениям. Тогда можно будет оценить его с точки зрения стоимости оборудования.
В июне акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2025 г. Чистую прибыль оставили нераспределенной. Последние выплаты дивидендов «Селигдаром» были по итогам первого полугодия 2024 г. Тогда акционеры получили по 4 руб. на одну обыкновенную акцию.