Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,774+0,2%BISVP9,38+0,64%MGTS1 216+1,16%IMOEX2 220,68+0,49%RTSI876,02+0,49%RGBI115,01-0,51%RGBITR772,71-0,46%
Главная / Инвестиции /

«Селигдар» в первом полугодии получил чистый убыток в 4,29 млрд рублей по РСБУ

Ведомости

Чистый убыток «Селигдара» в первые шесть месяцев 2026 г. по РСБУ составил 4,29 млрд руб. По итогам того же периода 2025 г. компания получила прибыль в размере 64,2 млн руб., следует из отчетности холдинга.

Выручка «Селигдара» увеличилась на 39,81% в сравнении год к году и в январе – июне 2026 г. составила 1,64 млрд руб. Валовая прибыль достигла 291,27 млн руб., что в 7,2 раза больше, чем результат годом ранее. Управленческие доходы компании также показали рост на 22,93%, составив 105,14 млн руб.

9 июля начальник отдела планирования и инвестиционного анализа холдинга Дмитрий Парфенов не исключил, что «Селигдар» может выплатить дивиденды в 2027 г. Он отметил, что после перехода ПАО в фазу проектирования руководство получит базовый детальный инжиниринг по всем техническим решениям. Тогда можно будет оценить его с точки зрения стоимости оборудования.

В июне акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2025 г. Чистую прибыль оставили нераспределенной. Последние выплаты дивидендов «Селигдаром» были по итогам первого полугодия 2024 г. Тогда акционеры получили по 4 руб. на одну обыкновенную акцию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте