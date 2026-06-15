Акционеры «Селигдара» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% – до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года.