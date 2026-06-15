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Акционеры «Селигдара» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры полиметаллического холдинга «Селигдар» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Соответствующее решение опубликовано на сайте раскрытия информации.

Чистая прибыль компании в размере 2,167 млрд руб. останется нераспределенной. Кроме того, акционеры утвердили совет директоров в составе девяти человек.

По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% – до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года.

Объем добычи руды увеличился на 51% и достиг 10,8 млн т. Добыча песков практически не изменилась и составила 1,4 млн куб. м. Производство лигатурного золота выросло на 10% – до 8,07 т. Производство серебра в сплаве доре составило 5,991 т, а продажи произведенного золота увеличились на 19% – до 8,4 т.

27 марта председатель совета директоров компании Александр Хрущ сообщал, что в 2026 г. холдинг планирует произвести 9 т золота, более 4000 т олова и 7–9 т серебра.

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