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Главная / Инвестиции /

«Селигдар» не стал исключать выплату дивидендов в 2027 году

Ведомости

«Селигдар» может выплатить дивиденды в 2027 г. Такую возможность не стал исключать начальник отдела планирования и инвестиционного анализа холдинга Дмитрий Парфенов, передает РБК.

«Когда мы войдем в фазу проектирования более подробно, получим базовый детальный инжиниринг по всем техническим решениям и сможем его оценить с точки зрения стоимости оборудования, мы об этом, безусловно, будем говорить. Но это, я думаю, перспектива 2027 г.», – рассказал он.

По итогам 2025 г. акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды. Чистую прибыль оставили нераспределенной. Последние выплаты дивидендов «Селигдаром» были по итогам первого полугодия 2024 г. Тогда акционеры получили по 4 руб. на одну обыкновенную акцию.

Ранее совет директоров «Селигдара» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат акционерам будет напрямую зависеть от показателя долговой нагрузки компании. Размер выплат будет определяться исходя из соотношения чистого долга к EBITDA. Если показатель составляет менее 1х, на дивиденды планируется направлять 50% и более от расчетной базы. При уровне долговой нагрузки от 1х до 2х на выплаты будет приходиться 40%, при значении от 2х до 3х – 30%.

По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года. Объем добычи руды увеличился на 51% и достиг 10,8 млн т.

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