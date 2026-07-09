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«Селигдар» будет выплачивать дивиденды в зависимости от уровня долговой нагрузки

Ведомости

Совет директоров ПАО «Селигдар» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат акционерам будет напрямую зависеть от показателя долговой нагрузки компании. Об этом сообщили в «Селигдаре».

Базой для расчета дивидендов станет операционная прибыль, уменьшенная на финансовые расходы, налог на прибыль и изменение запасов, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Размер выплат будет определяться исходя из соотношения чистого долга к EBITDA. Если показатель составляет менее 1х, на дивиденды планируется направлять 50% и более от расчетной базы. При уровне долговой нагрузки от 1х до 2х на выплаты будет приходиться 40%, при значении от 2х до 3х – 30%.

Новая политика также предусматривает ограничение на распределение прибыли при высокой долговой нагрузке. Если отношение чистого долга к EBITDA превысит 3х, компания не будет выплачивать дивиденды.

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Инвестиции / Рынки

15 июня акционеры «Селигдара» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Чистая прибыль компании в размере 2,167 млрд руб. останется нераспределенной.

По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% – до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года. Объем добычи руды увеличился на 51% и достиг 10,8 млн т. Добыча песков практически не изменилась и составила 1,4 млн куб. м. Производство лигатурного золота выросло на 10% до 8,07 т. Производство серебра в сплаве доре составило 5,991 т, а продажи произведенного золота увеличились на 19% до 8,4 т.

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