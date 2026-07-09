«Селигдар» будет выплачивать дивиденды в зависимости от уровня долговой нагрузки

По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% – до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года. Объем добычи руды увеличился на 51% и достиг 10,8 млн т. Добыча песков практически не изменилась и составила 1,4 млн куб. м. Производство лигатурного золота выросло на 10% до 8,07 т. Производство серебра в сплаве доре составило 5,991 т, а продажи произведенного золота увеличились на 19% до 8,4 т.