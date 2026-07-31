Российский рынок акций пытается закрыть ростом вторую неделю подряд
По состоянию на 16:00 мск 31 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2206,18. Индекс РТС снизился на 0,17% и составил 870,29.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«М.видео» – 49,80 руб. (+6,78%)
«Циан» – 603,60 руб. (+2,83%)
«Юнайтед медикал груп» – 649,70 руб. (+2,79%)
«Мечел» ао – 40,17 руб. (+2,56%)
МКБ – 9,25 руб. (+2,37%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Сегежа» – 0,65 руб. (-5,44%)
Ozon – 2 877 руб. (-2,88%)
«Группа Астра» – 177 руб. (-2,35%)
«Инарктика» – 318,80 руб. (-2,27%)
«Полюс» – 1270,80 руб. (-1,90%)
Общий объем торгов составил 58,28 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: