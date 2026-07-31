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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций пытается закрыть ростом вторую неделю подряд

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 31 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,17% и составил 2206,18. Индекс РТС снизился на 0,17% и составил 870,29.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 58,28 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Ozon – 10,08 млрд руб. (цена 2 877 руб.)

  • ГК «Самолет» – 5,53 млрд руб. (цена 352,80 руб.)

  • Сбербанк ао – 4,77 млрд руб. (цена 275,20 руб.)

  • «Газпром» – 3,34 млрд руб. (цена 91,48 руб.)

  • «Лукойл» – 2,82 млрд руб. (цена 4568,50 руб.)

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