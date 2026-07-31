«Норникель» может вернуться к выплате промежуточных дивидендов
Хорошие результаты «Норильского никеля» за первое полугодие дают повод вернуться к вопросу выплат промежуточных дивидендов, заявил первый вице-президент – финдиректор компании Сергей Малышев.
«Компания продолжает реализацию долгосрочной инвестиционной программы, и мы подтверждаем прогноз инвестиций в размере 240 млрд руб. на 2026 г.», – добавил он (цитата по ТАСС).
На фоне заявлений Малышева, акции «Норникеля» выросли почти на 8% за несколько минут, до 121,28 руб. По состоянию на 18:00 мск ценные бумаги группы торгуются по 120,6 руб. Рост за день составил 5,42%.
Выручка «Норникеля» по МСФО за шесть месяцев составила $8,30 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 45,0% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза – до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.). Прибыль за период составила $2 млрд (155,5 млрд руб.). Рост составил 137,6%.
Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие по РСБУ составила 76,86 млрд руб., что на 31% выше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Выручка достигла значения в 542,65 млрд руб., увеличившись на на 19% год к году. Общая величина активов за полгода выросла на 4% до 2,26 трлн руб., а общая величина обязательств практически не изменилась – 1,51 трлн руб.