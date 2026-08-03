ВТБ: розничные инвесторы перешли к накоплению акций

28 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что 2027 г. станет наиболее сложным для выплаты дивидендов ВТБ, а выплата акционерам 50% от чистой прибыли банка за 2026 г. маловероятна. При этом банк сохраняет намерение вернуться к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов в рамках следующего трехлетнего стратегического цикла. Вместе с тем топ-менеджер отметил, что на размер дивидендных выплат большее влияние окажет ужесточение банковского регулирования, чем уровень ключевой ставки.