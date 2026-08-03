ВТБ: розничные инвесторы перешли к накоплению акций
Объем нетто-покупок ВТБ вырос почти в 6 раз во II квартале по сравнению с I кварталом 2026 г, несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов. Об этом сообщили в финансовой организации.
По данным аналитиков брокера ВТБ, рост чистых покупок отражает переход розничных инвесторов от краткосрочных спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в более качественных и устойчивых бумагах.
Ключевой тенденцией второго квартала стала концентрация спроса на «голубых фишках». Более 60% совокупного объема покупок за вычетом продаж среди десяти самых популярных акций пришлось на ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. В ВТБ отмечают, что инвесторы делают ставку на компании с устойчивой бизнес-моделью и высоким дивидендным потенциалом.
«Концентрация покупок в „голубых фишках» – это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей», – заявил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.
28 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сказал, что 2027 г. станет наиболее сложным для выплаты дивидендов ВТБ, а выплата акционерам 50% от чистой прибыли банка за 2026 г. маловероятна. При этом банк сохраняет намерение вернуться к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов в рамках следующего трехлетнего стратегического цикла. Вместе с тем топ-менеджер отметил, что на размер дивидендных выплат большее влияние окажет ужесточение банковского регулирования, чем уровень ключевой ставки.