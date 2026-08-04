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Фьючерс на S&P 500 в моменте поднялся до рекордных 7650 пунктов

Ведомости

Фьючерс на индекс S&P 500, включающий акции более 500 крупнейших американских компаний, в моменте поднялся до рекордных 7650 пунктов.

По состоянию на 10:00 мск сентябрьский контракт составил 7645 п. Разница с закрытием составляет +0,22%.

В состав индекса S&P 500 входят 503 ценные бумаги компаний с наибольшей рыночной капитализацией, которые торгуются на американских фондовых биржах. Этот перечень ведется и обновляется компанией Standard & Poor’s.

3 августа рыночная стоимость компании Amazon впервые составила $3,08 трлн. Резкий рост наблюдается после публикации сильных финансовых результатов за полгода. 31 июля акции Amazon подскочили на 15% на фоне того, что компания сообщила о росте спроса на облачные сервисы. Компания показала, что значительные инвестиции в ИИ создают достаточный спрос, чтобы оправдать эти расходы.

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