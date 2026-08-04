Фьючерс на S&P 500 в моменте поднялся до рекордных 7650 пунктов

3 августа рыночная стоимость компании Amazon впервые составила $3,08 трлн. Резкий рост наблюдается после публикации сильных финансовых результатов за полгода. 31 июля акции Amazon подскочили на 15% на фоне того, что компания сообщила о росте спроса на облачные сервисы. Компания показала, что значительные инвестиции в ИИ создают достаточный спрос, чтобы оправдать эти расходы.