Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла на 44%

Средняя цена реализации нефти в апреле – июне увеличилась на 40,6% с I квартала и на 62,1% год к году. Она составила $108,1 за баррель. При этом общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во II квартале упал до 9,463 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки против 12,78 млн барр. годом ранее.