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Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла на 44%

Ведомости

Чистая прибыль саудовской государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во II квартале составила $32,69 млрд, что на 44% больше год к году. Финансовые результаты компания опубликовала на своем сайте.

Капитальные затраты при этом выросли всего на 7% и составили $13,17 млрд. Свободный денежный поток снизился на 20,9% год к году до $12,26 млрд. На выплату дивидендов компания направит $21,9 млрд.

Средняя цена реализации нефти в апреле – июне увеличилась на 40,6% с I квартала и на 62,1% год к году. Она составила $108,1 за баррель. При этом общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во II квартале упал до 9,463 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки против 12,78 млн барр. годом ранее.

«Несмотря на беспрецедентные перебои в поставках через Ормузский пролив, мы продолжили демонстрировать нашу способность поддерживать непрерывность бизнеса, используя нашу диверсифицированную базу активов и многолетнее планирование, включая стратегическую инфраструктуру, такую как трубопровод Восток – Запад, мощности хранилищ и экспортные терминалы», – заявил президент и CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

25 июля хуситы сообщили, что ударили по объектам компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии. Агентсво Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.

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