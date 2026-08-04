Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля

Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки.