Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex поднялся выше 81 руб. впервые с конца апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:55 мск доллар стоит 81,32 руб. Рост за день составил 1,14%. Максимальная стоимость за день – 82,65 руб.
Банк России установил официальный курс доллара на 4 августа на уровне 80,07 руб. Регулятор поднял его на 0,61 руб. По курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.
Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки.