«Черкизово» соберет заявки на флоатер объемом от 10 млрд рублей

Чистая прибыль «Черкизово» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 12,9 млрд руб., что на 192,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка за январь – июнь выросла на 83,5% в годовом выражении и достигла 20,9 млрд руб.