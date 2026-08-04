«Черкизово» соберет заявки на флоатер объемом от 10 млрд рублей
ПАО «Группа Черкизово» соберет заявки инвесторов на покупку трехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом от 10 млрд руб. 7 августа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Техническое размещение запланировано на 12 августа. Купон у облигации будет ежемесячный, плавающий. Он будет определятся как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред. Ориентир спреда – не выше 160 б. п.
По усмотрению компании могут быть предусмотрено полное досрочное погашение по номиналу в дату окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов.
Чистая прибыль «Черкизово» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 12,9 млрд руб., что на 192,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка за январь – июнь выросла на 83,5% в годовом выражении и достигла 20,9 млрд руб.