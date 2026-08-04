Акционеры «Русагро» не приняли решение по поводу дивидендов за 2025 год
Решение принято большинством голосов – 99,9% акционеров проголосовали против выплат.
Акции «Русагро» на фоне новости потеряли в моменте 7,22% по сравнению с ценой закрытия торгов. По данным на 13:45 мск, ценные бумаги торгуются по 102,50 (-3,36%).
28 июля акционеры «Русагро» согласовали выплатить дивиденды в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 2,5 руб. по итогам первого полугодия 2026 г.
24 июля совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов. На одну акцию предлагается по 16,48 руб.