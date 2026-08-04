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Главная / Инвестиции /

ГК «Базис» допустила проведение процедуры байбэка

Ведомости

ГК «Базис» может провести процедуру обратного выкупа акций, заявил генеральный директор компании Давит Мартиросов в ходе вебинара для инвесторов.

«Мы считаем, что текущая стоимость акций компании несправедливая», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Если решение о байбэке будет принято, компания сообщит об этом дополнительно, добавил Мартиросов.

По состоянию на 17:00 мск, акции «Базиса» торгуются по 115,3 руб. Изменение за год составило +9,5 руб. (8,98%).

Выручка группы компаний за шесть месяцев по МСФО выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб. Чистая прибыль за первое полугодие достигла 469 млн руб., что на 7% выше результата годом ранее. Показатель NIC вырос на 25% до 497 млн руб., а его рентабельность составила 19,7%.

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