ГК «Базис» допустила проведение процедуры байбэка

Выручка группы компаний за шесть месяцев по МСФО выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб. Чистая прибыль за первое полугодие достигла 469 млн руб., что на 7% выше результата годом ранее. Показатель NIC вырос на 25% до 497 млн руб., а его рентабельность составила 19,7%.