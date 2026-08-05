Выручка «Промомеда» в январе – июне увеличилась на 76%

По итогам 2025 г. «Промомед» увеличил выручку на 75,2% по сравнению с предыдущим годом – до 38 млрд руб. Темпы роста превысили динамику фармацевтического рынка в шесть раз. Чистая прибыль по итогам 2025 г. увеличилась на 149% и составила 7,2 млрд руб.