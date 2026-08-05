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Выручка «Промомеда» в январе – июне увеличилась на 76%

Ведомости

Выручка фармацевтической компании «Промомед» за январь – июнь 2026 г. выросла на 76% год к году, следует из сообщения на сайте компании.

«Наши ключевые стратегические сегменты в 2026 г. показывают опережающий рынок двузначный рост на фоне впечатляющей динамики увеличения спроса на современную и высокотехнологичную терапию», – сказал директор по экономике и финансам Тимофей Соловьев.

Операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО «Промомед» опубликует 31 августа.

По итогам 2025 г. «Промомед» увеличил выручку на 75,2% по сравнению с предыдущим годом – до 38 млрд руб. Темпы роста превысили динамику фармацевтического рынка в шесть раз. Чистая прибыль по итогам 2025 г. увеличилась на 149% и составила 7,2 млрд руб.

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