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Positive Technologies планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций

Ведомости

Positive Technologies планирует выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в IT-компании. Ставка купона будет плавающей – ключевая ставка ЦБ плюс 1,5–2 процентного пункта. Срок обращения составит 2,5 года (930 дней). Прием заявок от инвесторов запланирован на 7 августа.

Принять участие в размещении смогут как институциональные, так и розничные инвесторы. Подать заявку можно будет через крупнейшие банки и брокерские компании.

«Текущая ситуация на рынке, характеризуемая высокими объемами ликвидности и растущим интересом инвесторов к размещениям долговых бумаг высококлассных и финансово устойчивых эмитентов, позволяет нам реализовать размещение облигаций на выгодных условиях», – отметил операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин.

В настоящий момент у компании два действующих кредитных рейтинга. В марте 2026 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило высокий кредитный рейтинг AA– (RU), изменив прогноз на «позитивный». Это означает высокую вероятность повышения рейтинга в течение ближайших 12–18 месяцев. Агентство «Эксперт-РА» в рамках ежегодной актуализации кредитного рейтинга в июне 2026 г. подтвердило рейтинг Positive Technologies на высоком уровне ruAA, повысив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

По итогам 2025 г. выручка ПАО «Группа Позитив», головной компании Positive Technologies, по МСФО составила 30,9 млрд руб., что на 26% выше показателя прошлого года. Объем оплаченных отгрузок за 2025 г. достиг 33,6 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2024 г. При этом компания вышла в зону положительной чистой управленческой прибыли (NIC): показатель составил 2,7 млрд руб. после убытка в предыдущем отчетном периоде.

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