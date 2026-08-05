Positive Technologies планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций

По итогам 2025 г. выручка ПАО «Группа Позитив», головной компании Positive Technologies, по МСФО составила 30,9 млрд руб., что на 26% выше показателя прошлого года. Объем оплаченных отгрузок за 2025 г. достиг 33,6 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2024 г. При этом компания вышла в зону положительной чистой управленческой прибыли (NIC): показатель составил 2,7 млрд руб. после убытка в предыдущем отчетном периоде.