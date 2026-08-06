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Цена акций «Русагро» на Мосбирже упала на 13,4% после дивидендной отсечки

Ведомости

По состоянию на 09:00 мск 6 августа цена акций «Русагро» снизилась на 13,35% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 91,92 руб. Объем торгов составил 1,28 млрд руб.

На закрытие торгов 5 августа цена акций «Русагро» составила 105,08 руб., оборот торгов достиг 2,53 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций «Русагро» снизилась на 18%.

Падение цен сегодня произошло после закрытия реестра под дивиденды, которые будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованный в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.

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